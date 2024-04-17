17 апреля 2024, 08:26

Лучших волонтеров наградили в Подольске

Телеканал «360»
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Премии имени Соколова и Панкова вручили в Подольске. Наград удостоились 10 лучших волонтеров, молодежных инициатив и представителей поисковых отрядов округа.

Одним из обладателей премии стал Владислав Маргарян, который с 2023 года реализует проект «Лига-Театр». Молодой человек поставил мюзикл «Последний лепесток» во Дворце молодежи. Сценарий по мотивам сказки «Красавица и чудовище» писал сам, а костюмы и декорации помогли сделать родные и друзья. Всего в постановке приняли участие порядка 50 человек.

Другой проект «Ангелы фронта» призван помочь бойцам специальной военной операции. По инициативе Кристины Грек с нуля создана полевая кухня. Начинала молодая девушка со сбора гумпомощи для своего супруга и его товарищей. Теперь на производстве задействованы десятки волонтеров, а среди рецептов - сотни домашних блюд. Денежную премию за победу вложат в новое оборудование.

Лауреатов премии торжественно поздравили в администрации Подольска и вручили им грамоты и подарки. В этом году особое место занимают волонтерские инициативы.

Премию имени заслуженного учителя России, доктора исторических наук Дмитрия Панкова вручили поисковикам из пяти отрядов военно-патриотического объединения «Память». Своим долгом они считают возвращения имен неизвестным солдатам.

Всего более 30 заявок было подано на соискание премий имени Соколова и Панкова. Десять лауреатов получили денежные премии в размере 75 тысяч рублей.

«Много интересных проектов, к сожалению, у нас есть только пять премий имени Соколова и пять премий имени Панкова», - сказала начальник отдела комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск Наталья Горбунова.

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Подольск Волонтеры
17 апреля 2024, 08:58
Выездную диспансеризацию провели для жителей Плещеевской улицы в Подольске
Телеканал «360»
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В Подольске на Плещеевской улице прошла выездная диспансеризация. Каждый месяц такое обследование проходят около 60 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новые медцентры откроют в восьми округах Подмосковья в 2024 году.

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Прием жителей на Плещеевской улице провели терапевт, офтальмолог и хирург. Пациентам провели клинический анализ крови, анализ на сахар и холестерин, сделали кардиограмму и другие обследования.

«Врачи принимают пациентов, дают свои рекомендации, в случае выявления каких-либо отклонений отправляют уже на дальнейшее дообследование», - сказала заведующая отделением диспансеризации в поликлинике № 1 Юлия Марянина.

Благодаря активному информированию жителей на диспансеризацию приходит много людей. Сотрудники медучреждений обзванивают каждого пациента, информационные таблички висят и в поликлинике № 1. Обследования проводят во всех девяти отделениях Подольской больницы. Пройти обследование может каждый, при себе достаточно иметь паспорт и полис.

«С каждым месяцем увеличивается количество пациентов, желающих пройди диспансеризацию. Для этого мы устраиваем единые дни диспансеризации, которые проходят два раза в месяц по субботам. Это больше сделано для работающих граждан. Мы стараемся выводить в эти дни узких специалистов - онкологов, эндокринологов, кардиологов», - отметила Юлия Марянина.

Для диагностики заболеваний на ранних стадиях важно вовремя проходить профилактический медосмотр.

Подольск Здравоохранение Диспансеризация
16 апреля 2024, 23:46
Подмосковный Минтранс рассказал о способах избежать аварии на мотоцикле
Минтранс Подмосковья
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В подмосковном Минтрансе сообщили о росте аварий с мототранспортом с наступлением весны. Опасные маневры, несоблюдение дистанции и скоростного режима, а также невнимательность приводят к серьезным ДТП.

Как пояснили в ведомстве, с начала марта уже произошло 22 аварии с участием мотоциклистов.

«В прошлом году в марте и апреле зафиксировано 50 ДТП с мотоциклистами, в которых погибли девять человек, были ранены 44 человека», - отметили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве порекомендовали водителям: прежде чем выезжать на мотоцикле после зимы, необходимо вспомнить теорию вождения, также не стоит забывать и о яркой экипировке, особенно в темное время суток.

Автомобилисты должны чаще смотреть в зеркала и помнить о том, что на дороге может быть байкер.

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Мотоциклы ДТП Дороги
16 апреля 2024, 23:22
Производитель контактных линз полного цикла построит новый завод в Дубне
Главгосстройнадзор МО
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Подмосковный Главгосстройнадзор проконтролировал, как идет строительство нового завода по производству растворов для ухода за контактными линзами. Здание возводят в Дубне в рамках программы импортозамещения.

Полностью завершить строительство планируется во втором квартале 2025 года.

Застройщиком выступает единственная в России компания, которая производит контактные линзы полного цикла. На новом заводе будут выпускать раствор по уходу за контактными линзами в упаковках по 100, 240 и 360 миллилитров, а также растворы медицинского назначения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Строительство Дубна Заводы
16 апреля 2024, 23:21
Подмосковная компания расширит производство на «Земле за один рубль»
Министерство имущественных отношений Московской области
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Производитель электрощитового оборудования и низковольтных комплектных устройств расширит производственные мощности за счет строительства нового комплекса в Орехово-Зуеве. Компания «Изолятор-Инвест» получила участок по региональной программе „Земля за 1 рубль“.

По словам генерального директора предприятия Павла Хардина, продукция завода после строительства нового комплекса будет поставляться не только в Подмосковье, но и по всей России, а также в страны СНГ.

Как рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, объем инвестиций в предприятие составит не менее 45 миллионов рублей.

«Приступить к строительству предприятия, на котором будут производить керамические изоляторы для гражданских объектов и промышленных предприятий, планируется во втором квартале следующего года. Запуск предприятия намечен на первый квартал 2027 года», - рассказала Зиновьева.

Особое внимание компания планирует уделить качеству продукции, поэтому тщательные проверки специалисты будут проводить на каждом производственном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рубль Строительство Работа

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