Лучших волонтеров наградили в Международный день добровольца в Дмитрове

На событии собрались около 100 участников, включая студентов Дмитровского техникума, Дмитровского института непрерывного образования, Дмитровского рыбохозяйственного технологического института, представителей общественных организаций, депутатов и жителей округа. Все они внесли значительный вклад в развитие волонтерского движения.

Особую награду получили депутат Дмитровского округа Александра Нечай и руководитель компании «ТЭК-эксперт» Сергей Зерщиков. Им были вручены медали «За участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины» и благодарственные письма от воинской части 53015 Южного военного округа за помощь фронту и поддержку семей участников СВО.

Награждение провел Виктор Михайлов, начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации округа. Он отметил значимость добровольческой деятельности для общества и поблагодарил всех участников за их труд.

На мероприятии также отметили волонтеров, которые участвовали в различных инициативах: сборе гуманитарной помощи, организации доставки продуктов для пенсионеров, помощи семьям участников СВО, а также в проектах по благоустройству городской среды и обеспечению безопасности на дорогах.

Завершилось событие праздничным концертом, который подарил всем присутствующим хорошее настроение и заряд вдохновения.

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