Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Щелкове

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Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию проходили в Москве. Воспитанники центра «Дельфин» выступили на соревнованиях очень успешно, завоевав места на пьедестале почета.

Более 100 сильнейших пловцов боролись за победу. Спортсмены из Ленинского округа выступали в составе сборной Подмосковья.

Виктория Таранникова пополнила свою копилку шестью медалями разного достоинства: бронзовыми - на дистанции 50 метров брассом, 100 и 200 метров в комплексном плавании, а также в женской комбинированной эстафете, серебряной - на 200 метрах брассом, золотой - на дистанции 100 метров брассом.

Евгений Рылов быстрее всех проплыл 100 метров на спине. Иван Гирев показал второй результат на дистанции 200 метров вольным стилем. Александр Санин занял третье место на дистанции 200 метров кролем на груди.

Теперь Виктории Таранниковой, Ивану Гиреву и Евгению Рылову предстоит побороться за медали чемпионата России на короткой воде, которые пройдет в Санкт-Петербурге 21 ноября.

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