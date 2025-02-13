Лучших волонтеров из Подмосковья наградили в Орехово-Зуеве
В Morozoff-Hall состоялось награждение лауреатов седьмой ежегодной премии добровольческих инициатив «За Дело». С каждым годом ряды волонтеров пополняются, что свидетельствует о возрастающей социальной ответственности и желании жителей Подмосковья оказывать помощь и поддержку нуждающимся.
В этом году на рассмотрение жюри поступило 17 заявок от волонтерских групп и более 120 индивидуальных инициатив. После тщательного отбора 80 участников были удостоены звания лауреатов в номинациях: социальное волонтерство, событийное волонтерство и патриотическое волонтерство.
В знак признания особых заслуг и в соответствии с актуальными вызовами времени, жюри конкурса учредило две специальные номинации: «Семейное волонтерство» и «#МыВместе помощь фронту».
География участников премии в этом году значительно расширилась. Помимо Орехово-Зуева, заявки поступили от жителей Воскресенска, Егорьевска, Павловского Посада и Шатуры.
Победителей конкурса наградили дипломами и памятными подарками.