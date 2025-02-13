13 февраля 2025, 10:55

Лучших волонтеров из Подмосковья наградили в Орехово-Зуеве

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В Morozoff-Hall состоялось награждение лауреатов седьмой ежегодной премии добровольческих инициатив «За Дело». С каждым годом ряды волонтеров пополняются, что свидетельствует о возрастающей социальной ответственности и желании жителей Подмосковья оказывать помощь и поддержку нуждающимся.

В этом году на рассмотрение жюри поступило 17 заявок от волонтерских групп и более 120 индивидуальных инициатив. После тщательного отбора 80 участников были удостоены звания лауреатов в номинациях: социальное волонтерство, событийное волонтерство и патриотическое волонтерство.

В знак признания особых заслуг и в соответствии с актуальными вызовами времени, жюри конкурса учредило две специальные номинации: «Семейное волонтерство» и «#МыВместе помощь фронту».

География участников премии в этом году значительно расширилась. Помимо Орехово-Зуева, заявки поступили от жителей Воскресенска, Егорьевска, Павловского Посада и Шатуры.

Победителей конкурса наградили дипломами и памятными подарками.

Волонтеры Молодежь Орехово-Зуево конкурсы
13 февраля 2025, 00:47
Еще 11 юных жителей Богородского округа получили первые паспорта
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В Центре «Про Молодежь» прошла торжественная церемония вручения паспортов, главный документ гражданина Российской Федерации получили одиннадцать подростков. Поздравили ребят с этим событием директор Молодежного центра «Юность» Владислав Рязанов и начальник миграционного пункта № 2 Кирилл Оленюк.

Теплые слова прозвучали не только для юных граждан, но и для их родителей, которые пришли поддержать ребят. Каждому школьнику вручили подарки. Все желающие смогли сфотографироваться на память.

Такие мероприятия проходят в Богородском городском округе каждый месяц. О желании провести торжественную церемонию вручения паспортов необходимо сообщить специалисту многофункционального центра при оформлении документов.

Интересно, что слово «паспорт» пришло из итальянского языка и обозначает документы, разрешающие передвижение через границы. В России паспорта появились в XVIII веке, и лишь с 1974 года они стали обязательными для всех граждан, достигших 16 лет. С 1997 года получение паспорта стало возможным с 14 лет, что открыло новые возможности для молодежи.

Паспорта Богородский
13 февраля 2025, 00:33
Новую поликлинику построят в Балашихе к концу 2025 года
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В Балашихе началось строительство новой поликлиники, которая будет обслуживать жителей микрорайона Алексеевская роща. Завершить работы планируют к концу текущего года.

Новое современное учреждение здравоохранения сможет принимать до 400 пациентов за смену, что значительно улучшит доступность медицинских услуг для жителей района. В поликлинике разместят кабинет терапевта, рентген-кабинет, кабинеты узкопрофильных специалистов, кабинет маммографии, процедурные, кабинет ультразвукового исследования и лабораторию. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подчеркнул важность этого проекта.

«В последние годы мы систематически работаем над развитием здравоохранения в городском округе», - отметил он.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Поликлиники Медицина Балашиха
13 февраля 2025, 00:27
Мастер-класс для ветеринаров по реанимации животных прошел в Мытищах
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Подмосковные ветеринары регулярно проходят дополнительные обучающие программы для повышения уровня своих профессиональных компетенций. Так, в Мытищинской ветеринарной станции прошел мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи животным.

Участники занятия узнали о методах сердечно-легочной реанимации. Ведущий ветеринарный врач, анестезиолог, офтальмолог и хирург Маргарита Зайкова и ветеринарный фельдшер-анестезиолог Данила Егоров рассказали коллегам о разных экстренных клинических случаях и на их примере показали, как действовать, чтобы спасти жизнь питомцу.

Напомним, что при ухудшении состояния здоровья животного, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Записаться на прием можно по телефону единого колл-центра 7 (495) 668-01-25 каждый день с 09:00 до 21:00 или на сайте региональных госуслуг.

Мытищи Животные
13 февраля 2025, 00:12
Новый рентген-кабинет открыли в больнице Богородского округа
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В стационаре № 4 Ногинской больницы Богородского городского округа начал работать новый рентген-кабинет. Его оборудовали тремя рабочими местами для медперсонала, а также современным оборудованием.

По словам заместителя главы администрации Богородского городского округа Олега Шойко, в муниципалитете все медицинское оборудование полностью перевели на цифровое. Информация хранится на серверах, что позволяет врачам в режиме реального времени оценить состояние пациента и в случае необходимости провести консилиум со специалистами из других медучреждений для постановки более точного диагноза.

«Рентген-аппарат будет делать порядка 60 исследований в сутки. Оборудование позволяет проводить все современные виды рентгенологических исследований - традиционную рентгенографию, рентгеноскопию. Все изображения оцифровываются. Медкабинет соединен с центральным архивом медицинских изображений. Данные всех исследований автоматически отправляются туда и хранятся в архиве», - добавил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Отметим, что новый кабинет открыли по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья». Еще один в ближайшее время заработает в городской больнице города Электроугли. В этом году там тоже полностью обновят медицинское оборудование.

Здравоохранение Андрей Воробьев Медицина Богородский

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