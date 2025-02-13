Лучших волонтеров из Подмосковья наградили в Орехово-Зуеве

В этом году на рассмотрение жюри поступило 17 заявок от волонтерских групп и более 120 индивидуальных инициатив. После тщательного отбора 80 участников были удостоены звания лауреатов в номинациях: социальное волонтерство, событийное волонтерство и патриотическое волонтерство.

В знак признания особых заслуг и в соответствии с актуальными вызовами времени, жюри конкурса учредило две специальные номинации: «Семейное волонтерство» и «#МыВместе помощь фронту».

География участников премии в этом году значительно расширилась. Помимо Орехово-Зуева, заявки поступили от жителей Воскресенска, Егорьевска, Павловского Посада и Шатуры.

Победителей конкурса наградили дипломами и памятными подарками.