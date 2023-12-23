Лучших управдомов наградили в Подмосковье

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В церемонии награждения приняли участие вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, а также представители сферы ЖКХ и Фонда капитального ремонта.

Выступая перед участниками мероприятия, Хромушин подчеркнул, что перед специалистами ежегодно появляются новые интересные задачи, поскольку ЖКХ - такая сфера, где пока есть человек, она будет развиваться.

«И нет более ответственного и надежного для нас партнера в ЖКХ, чем управдом», - указал Хромушин.

Он также вручил участникам церемонии благодарственные письма. Представителей муниципалитетов Подмосковья наградили в трех номинациях: «Лучшая практика взаимодействия с Управляющей организацией», «Мы соседи», «Дом с положительным балансом».

Всего участники подали 102 заявки, однако, отбор прошла всего лишь 61 заявка. Призовой фонд в этом году составил один миллион рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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