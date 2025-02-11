Лучших танцоров студии «Ювента» наградили в Воскресенске

Александра Курченкова, многократный победитель всероссийских и международных соревнований, режиссер-постановщик и вдохновитель множества хореографических проектов, учредила премию «Ювента». Эта награда призвана отметить выдающиеся достижения воспитанников, которые внесли значительный вклад в развитие коллектива и продемонстрировали высокий уровень мастерства.

С поздравлениями в адрес Александры Игоревны выступил директор МУ «Центр развития культуры» Дмитрий Сергеевич Муконин. Он отметил неоценимую роль педагога в развитии хореографического искусства и выразил благодарность за ее преданность делу и воспитание нового поколения талантливых танцоров.

На сцене выступили участники всех возрастных групп студии «Ювента», представив зрителям разнообразные музыкальные и хореографические номера. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами, а атмосфера в зале была наполнена теплом и радостью.

Для детей, их родителей и всех гостей это событие стало настоящим праздником, подарившим множество положительных эмоций и незабываемых воспоминаний. Танцевальная студия «Ювента» в очередной раз продемонстрировала высокий профессионализм и сплоченность своего коллектива, а награждение юных талантов стало важным шагом в их творческом пути.