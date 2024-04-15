Лучших студентов техникума имени Гагарина наградили в Люберцах

Торжественная церемония прошла в День космонавтики.

«Для меня это удостоверение очень много значит. Я к нему стремился и очень рад, что его получил. Обучение давалось достаточно легко, мне это было интересно», - поделился студент Люберецкого техникума имени Гагарина Сергей Аверин.

Такое мероприятие проводят здесь с 1968 года, когда космонавт Юрий Гагарин посетил родное училище в Люберцах. Он окончил Люберецкое ремесленное училище в 1951 году по специальности литейщик-формовщик.

Сегодня в музее при учебном заведении хранится его парта, тренировочный скафандр, два костюма для выполнения фигур высшего пилотажа, фотографии, награды и другие личные и памятные вещи.

«В книге почетных гостей нам особенно дорога одна страница, пожелания на которой оставил Юрий Гагарин. Личный автограф и пожелания студентам», - рассказала директор Люберецкого техникума имени Гагарина Ольга Клубничкина.

Гагарин отметил положительные изменения в родном учебном заведении, которое и сегодня успешно развивается. Так, в техникуме обучаются около двух тысяч студентов по 17 направлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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