12 августа 2024, 12:28

Лучших специалистов строительной отрасли наградили в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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День строителя отпраздновали в Мытищах. Во Дворце культуры «Яуза» наградили лучших специалистов отрасли.

Торжественная церемония ко Дню строителя прошла во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. На празднике чествовали архитекторов, проектировщиков, прорабов, инженеров, монтажников и других специалистов строительства. Лучшим работникам сферы вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности главы Мытищ и совета депутатов.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила на празднике, что в 2024 году в муниципалитете откроют рекордное количество объектов образования.

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Праздники Мытищи
12 августа 2024, 10:28
Школу с выставочным залом построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове
Самолет
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Школу на 1650 мест откроют в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове. В ней создадут выставочный зал, лаборатории, столовую и другие помещения.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу строят за счет внебюджетных средств. Сейчас на площадке трудятся около 100 человек, они продолжают обустройство кровли, штукатурку стен, монтаж вентиляции и другие работы.

Площадь здания превысит 20 тысяч квадратных метров. В нем обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, библиотечный центр и другие помещения. Дети будут питаться в просторной столовой и заниматься в спортивном зале с зоной для зрителей.

Во дворе разместят площадку для мероприятий с амфитеатром, футбольное поле, беговые дорожки, площадку для паркура и другие объекты.

Жилой комплекс находится в девяти километрах от МКАД. Рядом находятся Ушмарский и Видновский лесопарки, а также река пахра. На его территории построят два детских сада и школу.

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Школы Строительство Город Домодедово
12 августа 2024, 10:27
Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Лыткарине по льготной программе
Министерство жилищной политики Московской области
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Еще одна молодая семья приобрела собственную квартиру по льготной программе в Лыткарине. Социолог Дарья Шишкина и ее двое детей переедут в просторную «двушку».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, ранее семья жила в однокомнатной квартире вместе с родителями. О программе поддержки Дарья узнала от знакомых.

«Мы остались в том же районе, где жили раньше, чтобы быть ближе к моим родителям. Взяли двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Уже переехали, постепенно делаем ремонт, что-то улучшаем по мере надобности», - рассказала она.

Принять участие в программе поддержки могут жители до 35 лет, которые нуждаются в жилье и прописаны в Подмосковье. Пожать заявку можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость Льготная ипотека
11 августа 2024, 20:26
Замглавы Лосино-Петровского проверил благоустройство Митянинского карьера
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Для осмотра территории и встречи с жителями на Митянинский карьер приехал заместитель главы округа Лосино-Петровский Михаил Пешков. Он проверил обустройство волейбольной площадки, спасательной вышки и других элементов.

Благоустройство Митянинского карьера проинспектировал заместитель главы Лосино-Петровского Михаил Пешков. Он также встретился с местными жителями, они попросили при обустройстве карьера не вмешиваться в естественную эко систему.

«Мы поддержали их в этом вопросе. В настоящее время установлены только отдельные элементы, которые помогут более комфортно проводить время на пляже: кабинки для переодевания, волейбольная площадка, спасательная вышка», - рассказал Михаил Пешков.

Также в карьер завезли песок.

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Благоустройство Лосино-Петровский
11 августа 2024, 15:37
Депутат Валентин Герасимов проверил безопасность детских площадок в Химках
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Безопасность игровых зон городского округа Химки проинспектировали депутат округа Валентин Герасимов, активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» и сотрудники службы спасения. Комиссия оценила состояние детских игровых городков по четырем улицам.

Депутат Валентин Герасимов, активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии», а также представители службы спасения «ХимСпас» осмотрели детские площадки по улицам Аптечная, Ватутина, Чапаева и Кирова в Химках.

«В ходе рейда мы оценивали состояние игровых городков, наличие и исправность ограждений, чистоту и освещенность территории. Особое внимание уделялось выявлению потенциально опасных элементов: металлических крепежей, острых углов, поврежденных горок и качелей», - сказал Валентин Герасимов.

По словам муниципального депутата Николая Томашова, такие выезды помогают оперативно отрабатывать жалобы от жителей, устранять неисправности на площадках, а также сохранять безопасность детей.

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Благоустройство Химки Депутаты

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