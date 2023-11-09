Лучших специалистов кондитерского предприятия отметили в Домодедове

«Преображенскому кондитеру» принадлежит идея выпускать вафельные трубочки со сгущенкой, которые продаются в магазинах на молочной полке, а не в кондитерском отделе.

«Основное производство наше - это глазированные сырки, но все время хотелось расширить ассортимент и линейку. Поскольку мы продавали сырки в молочном отделе, возникла мысль дополнить этот ряд продукцией, которая также могла бы продаваться на охлаждаемой полке», - рассказал владелец компании «Преображенский кондитер» Дмитрий Кузьмин.

Два года назад предприятие приобрело специальные станки для жарки и закрутки вафель. Все оборудование выпущено в России. Сами трубочки сделаны из обычных продуктов: мука, масло, яйца, поэтому срок годности у них не очень большой.

«Именно из-за сгущенного молока она хранится на холодной полке. Но если вы взяли эту трубочку и дали ее ребенку в школу, то ничего страшного с ней за три-пять часов не произойдет», - отметил директор по производству компании «Преображенский кондитер» Сергей Костюченко.

Жители Домодедова по праву оценили лакомство и поддерживают предприятие уже 16 лет.

«У нашего общества, наших горожан огромное чувство местного патриотизма. Мы с большим удовольствием на полках всегда ищем продукцию с маркировкой „Сделано в Домодедове“. Каждый домодедовец гордится тем, что производится на его земле и с удовольствием покупает нашу продукцию», - сказал председатель Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Александр Пашков.

Компания «Преображенский кондитер» отправляет свою продукцию в разные уголки страны от Калининграда до Хабаровска, а также в Белоруссию, Азербайджан и Казахстан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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