29 октября 2024, 19:49

Лучших сотрудников Росгвардии наградили в Чехове

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В городском округе Чехов в честь 72-й годовщины вневедомственной охраны отметили лучших сотрудников Росгвардии. Заместитель главы муниципалитета поздравил их, а также наградил грамотами и благодарностями.

Начальник управления безопасности администрации городского округа Чехов Александр Батуков отметил, что созданная в 1952 году служба играет важную роль в охране не только государственных, но и стратегически важных объектов. Заместитель городского округа Чехов Павел Сибарсов по поручению руководителя муниципалитета Михаила Собакина поздравил выдающихся сотрудников охраны правопорядка. Он вручил им грамоты и благодарственные письма.

«Вы занимаетесь охраной важных государственных объектов, общественных учреждений, ваши коллеги участвуют в специальной военной операции. Сегодня это, действительно, очень важно. Я хочу пожелать, чтобы вы с честью исполняли свой долг, работали честно, правильно. Но самое главное, чтобы вы понимали, что дома вас ждут близкие, родные, семья, родители, и чтобы вы об этом не забывали», - подчеркнул Павел Сибарсов.

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Чехов Росгвардия
29 октября 2024, 21:16
Подмосковные специалисты приняли участие в региональном клубе онкологов
Московский областной онкологический диспансер
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Врачи областного онкодиспансера приняли участие в региональном клубе онкологов. Специалисты обменялись опытом в диагностике и лечении рака.

По словам главного врача областного онкодиспансера Владимира Асташова, программа конференции объединила около 200 онкологов Московской области, которые выступили с лекциями по актуальным вопросам в сфере здравоохранения.

«Клуб онкологов - это прекрасная возможность встретиться с коллегами из других городов, обменяться своим мнением, поделиться достижениями и результатами нашей повседневной деятельности», - отметил Асташов.

Эксперты выступили с докладами о последних достижениях и инновациях в области в области хирургического лечения рака, а также о современных подходах к реабилитации пациентов.

Здравоохранение Врачи
29 октября 2024, 21:16
Концерт к 95-летию дома культуры «Филимоновский» прошел в Павловском Посаде
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Большой концерт вокального объединения «Овация» прошел в ДК «Филимоновский» в Павловском Посаде. Его приурочили к празднованию 95-летнего юбилея дома культуры.

В городском округе Павловский Посад состоялся концерт вокального объединения «Овация». Руководит им Александр Кустов. В мероприятии под названием «Самые сливки» приняли участие Анна Сметанина, Анастасия Петроченкова, Евгения Данилина, Алексей Анисимов, Инна Панфилова, Валентина Шмакова, Руслан Бабаев, Альберт Джусоев, Александр Летягин и другие.

Зрители также увидели хореографические номера коллектива «Пандора» под руководством Майи Кукушкиной и «Платинум» под руководством Лидии Вахрамовой. Гостей мероприятия порадовало интересное оформление сцены, яркие костюмы и зрелищное освещение.

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Концерты Павловский посад
29 октября 2024, 21:05
Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Серпухе со 2 по 9 ноября
Федерация бокса России
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Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Серпухове со 2 по 9 ноября. В соревнованиях примут участие 185 спортсменок из 50 регионов России, а призовой фонд составит 24 миллиона рублей.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, 2 ноября состоится церемония открытия, с 3 по 7 ноября пройдут основные поединки, 8 ноября спортсменки сразятся в полуфинальных боях и 9 ноября состоятся финальные поединки и церемония закрытия.

Турнир пройдет в городском округе Серпухов в поселке Большевик во дворце спорта «Надежда».

Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Серпухов Бокс Женщины
29 октября 2024, 20:23
Свыше 73 тысяч жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию в этом году
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В Ленинском городском округе за 10 месяцев 2024 года 73280 жителей бесплатно проверили здоровье в медицинских учреждениях Ленинского городского округа. Диспансеризацию можно пройти во всех подразделениях Видновской клинической больницы.

По словам руководителя Центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Заремы Тен, регулярная проверка здоровья помогает выявить у пациентов серьезные заболевания на ранней стадии.

«Например, в 2024 году в ходе диспансеризации выявили инфаркты, туберкулез, различные виды онкологии, артериальную гипертензию, отклонения в работе сердца, сахарный диабет и другие серьезные патологические состояния. Всем пациентам назначили лечение», - добавила она.

Это патологии выявляют с помощью исследований, вошедших в перечень обязательных при диспансеризации. Это биохимический анализ крови, электрокардиография, флюорография, маммография, скрининги и многое другое.

«Мы можем констатировать, что в текущем году наблюдается рост востребованности профилактических осмотров. Пациенты стали больше интересоваться состоянием своего здоровья», - подчеркнула Зарема Тен.

Отметим, что проверить здоровье можно в любом учреждении клинической больницы Ленинского округа. Пациенты записываются на диспансеризацию по месту прикрепления на региональном портале государственных услуг или по номеру телефона 122.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Диспансеризация Ленинский округ

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