Лучших сотрудников Росгвардии наградили в Чехове

Начальник управления безопасности администрации городского округа Чехов Александр Батуков отметил, что созданная в 1952 году служба играет важную роль в охране не только государственных, но и стратегически важных объектов. Заместитель городского округа Чехов Павел Сибарсов по поручению руководителя муниципалитета Михаила Собакина поздравил выдающихся сотрудников охраны правопорядка. Он вручил им грамоты и благодарственные письма.

«Вы занимаетесь охраной важных государственных объектов, общественных учреждений, ваши коллеги участвуют в специальной военной операции. Сегодня это, действительно, очень важно. Я хочу пожелать, чтобы вы с честью исполняли свой долг, работали честно, правильно. Но самое главное, чтобы вы понимали, что дома вас ждут близкие, родные, семья, родители, и чтобы вы об этом не забывали», - подчеркнул Павел Сибарсов.

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