Лучших сотрудников полиции наградили в Подольске

«Большая радость и честь находиться в этом подразделении, одном из самых лучших тер отделов в Московской области. Уверен, что при вашей поддержке, при нашем взаимодействии жизнь в городском округе станет еще лучше, еще безопасней», - отметил Артамонов.

Личный состав Подольского УВД - это более тысячи высококлассных специалистов, которые ежедневно работают на благо жителей округа. Их работа позволила повысить показатель раскрываемости преступлений почти до 80%. За год в округе раскрыли 1735 нарушений закона.

«Этот праздник стал данью глубокого уважения мужественным сильным людям, которые считают своим долгом защищать жизнь и права человека, интересы государства и общества», - заявил начальник УМВД России по городскому округу Подольск Александр Редькин.

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Медали «За безупречную службу», почетные грамоты администрации и благодарности вручил исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов.