Лучших сотрудников полиции наградили по итогам 2024 года в Подольске

В начале мероприятия по традиции отметили лучших сотрудников УМВД, которым вручили ведомственные награды и присвоили очередные специальные звания.

В прошлом году в муниципалитете снизилось количество тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Общая раскрываемость преступлений, в том числе и количество расследованных уголовных дел, увеличилась. Более чем на 50% стало меньше преступлений в общественных местах.

Лучшие результаты работы показали Дубровицкий и Стрелковский пункты, а также пятый отдел полиции.

Важным направлением деятельности УМВД является борьба с незаконной миграцией. В 2024 году 643 иностранных гражданина и лица без гражданства выдворены из России, а 753 людям запрещен въезд в страну. В прошлом году в Подольске расследовано 109 дел о мошенничестве в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

«Продолжим совместную работу по обеспечению безопасности наших жителей», - подчеркнул на совещании Григорий Артамонов.