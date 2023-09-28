Лучших сотрудников подольского НИИ НПО «Луч» отметили наградами

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«У нас на предприятии трудятся более тысячи человек. Средний возраст сотрудников - 50 лет. Есть и выдающиеся ветераны, которые продолжают трудиться, несмотря на свой солидный возраст», - отметил гендиректор «Луча» Павел Карболин.

С Днем работника атомной промышленности коллектив поздравил замглавы администрации городского округа Иван Шляхтин.

«Сегодня „Луч“ - это центр передовых технологий и компетенций. Накопленный вами опыт, колоссальный объем знаний, позволяют решать сложнейшие задачи и обеспечивают лидерство нашей стране», - подчеркнул он.

Шляхтин обратил внимание на важность атомной промышленности - ее считают одной из ключевых производственных отраслей.

«[Она] обеспечивает надежную роль в обеспечении электроэнергии, играет большую роль в медицине, космосе, освоении арктических территорий», - напомнил замглавы окружной администрации.

Специалисты «Луча» со дня его основания в 1946 году разрабатывают технологии промышленного производства редких металлов и топливных материалов. Их используют в атомной и водородной энергетике, ядерной медицине и космической отрасли.

Сотрудники НИИ возвращают в топливный цикл не облученные урансодержащие материалы, отрабатывают технологии создания металлокерамических узлов, изготавливают высокотемпературные детали турбины из жаропрочного сплава. Продуктивные направления предприятия - технологии водородной энергетики, внедрение 3D-печати и создание особо чистых материалов.

Почетные грамоты администрации муниципалитета и благодарности главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова вручили высококлассным специалистам предприятия.

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