Лучших сотрудников областного онкодиспансера в Балашихе отметили благодарственными письмами

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Лечение в областном онкодиспансере в 2023 году прошли более 21 тысячи человек, из них 2,5 тысячи - это дети.

«Это ежедневный труд. Вы каждый день совершенствуете свои знания, спасибо большое вашему руководству, которое дает возможность повышения квалификации», - сказала заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян.

По словам врачей, рак победить можно, главное - вовремя распознать болезнь. Помогают в этом новые методы терапии. В Московском областном онкодиспансере передовое оборудование позволяет выявить все новообразования и отследить малейшие изменения.

«Мы получили хороший аппарат для рентгенологических исследований. Цифровой, который по своим способностям практически можно приравнять к компьютерным аппаратам. Мы получили аппарат УЗИ экспертного класса, который позволяет выявить минимальные изменения в тканях пациента», - рассказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

В Московском областном онкодиспансере около 800 сотрудников. Учреждение работает с 1945 года. Здесь пациенты получают лечение по трем профилям - онкология, детская онкология и радиотерапия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 30 стоматологий и 50 детских поликлиник региона прошли проект перезагрузки.

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