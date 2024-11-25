Лучших сотрудников налоговой службы наградили в Люберцах

Руководитель муниципалитета вручил сотрудникам налоговой службы почетные грамоты. Он отметил, что Межрайонная ИФНС России № 17 является одной из лучших в регионе.

Как отметил Владимир Волков, поступление налоговых доходов в бюджет округа на 1 ноября 2024 года составило более 7 миллиардов рублей. Этот показатель на 44% превысил результат прошлого года за аналогичный период.

В настоящее время в муниципалитете трудятся более 200 специалистов налоговой службы. Они вносят большой вклад в пополнение бюджетов различного уровня. «Проведена большая работа по цифровизации процессов, что сделало получение ряда услуг удобнее для жителей и бизнеса», - подчеркнул Владимир Волков.

Глава городского округа поблагодарил руководителя налоговой службы Наталью Лабзову и всех сотрудников ИФНС № 17 за ответственность, верность профессии и высокие профессиональные результаты.

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