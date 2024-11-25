Лучших сотрудников налоговой службы наградили в Чехове

Налоговая служба давно стала одной из ключевых структур в стране. Благодаря ее деятельности формируются бюджеты, выплачиваются зарплаты учителям, врачам и работникам культуры, финансируются пенсии и социальные программы. В Чехове за последние годы собираемость налогов выросла, что позволяет благоустраивать округ, ремонтировать дороги и участвовать в крупных проектах.

«Желаю всем сотрудникам здоровья, успехов и новых достижений. Уверен, что совместная работа принесет еще больше результатов», - сказал Михаил Собакин.

Он также выразил благодарность начальнику инспекции Дмитрию Иноземцеву за сотрудничество и вручил коллективу почетные грамоты.

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