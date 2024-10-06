Лучших сотрудников МФЦ наградили в Химках

В Одинцовском округе продолжается развитие социальной инфраструктуры. В число новых объектов вошла и школа в ЖК «Рублевский квартал». Над ее возведением сейчас трудятся 80 человек.

В школе будет учиться 44 класса по 25 детей. В четырехэтажном здании обустроят универсальные кабинеты, помещения для групп продленного дня с игровыми и спальными зонами, мастерские для занятий творчеством, просторный актовый зал с амфитеатром, два спортивных зала и стадион. Особенностью школы станет двухуровневый информационно-библиотечный центр с многофункциональными зонами.

Сейчас завершен монолит и кладочные работы, рабочие занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории и планируют приступить к устройству фасада.

На территории жилищного комплекса «Рублевский Квартал» также построят девять малоэтажных домов с приватными дворами без машин, а также три школы и четыре детских сада.

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