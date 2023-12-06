Лучших сотрудников холдинга «Элинар» наградили в Наро-Фоминске

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Праздник «Люди и годы» проводится уже в 44-й раз. За это время 190 сотрудников предприятия стали лауреатами звания «Почетный работник компании».

«У нас, конечно, довольно требовательные подходы к персоналу. Первое качество - это надежность, второе - квалификация», - сказал генеральный директор компании «Элинар» Игорь Куимов.

Холдинг «Элинар» - заметный игрок на международном рынке электроизоляционных материалов.

«Группа компаний „Элинар“ была и остается локомотивом развития Наро-Фоминского городского округа, а также вносит большой вклад в экономику Московской области», - отметил первый заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Виталий Ширшов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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