30 августа 2024, 12:47

Лучших сотрудников городских предприятий наградили в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Торжественная церемония вручения дипломов лауреатам городской доски почета прошла в Химках. Награды удостоились 30 профессионалов из разных областей.

Дипломы получили конструкторы, социальные работники, полицейские, сотрудники МЧС, педагоги, медицинский персонал, водители, музыканты и ветераны.

«Химки стремительно развиваются, и в этом движении вперед есть заслуга каждого. Новые имена на доске почета - это не только признание заслуг, но и важности труда каждого на благо городского округа», - отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Среди награжденных был инженер машино-строительного конструкторского бюро «Факел» Тигран Нерсесянц. Он стал одним из первых добровольцев, которые отправились в зону боевых действий в рамках специальной военной операции.

«Сегодня очень важно не потерять связь поколений. Молодежь должна знать и уважать свою историю. Очень необходимо просвещать их», - поделился он.

Участником церемонии также стал инженер-конструктор научно-производственного объединения «Энергомаш» Дмитрий Колчин. Место на городской доске почета он заслужил за 10 лет усердного труда на предприятии и реализацию уникальных проектов.

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Награды Химки
30 августа 2024, 13:25
Отдел бюро технической инвентаризации открыли в МФЦ в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Жители Мытищ могут проконсультироваться со специалистами бюро технической инвентаризации во многофункциональном центре. Заказать необходимые документы также можно с 26 августа в порядке живой очереди.

В Бюро все желающие смогут получить технический паспорт или план, а также справки о зарегистрированных правах.

Также здесь получится пройти согласование проектов перепланировки или экспертизу перевода садовых домов в жилые, межевание участков, инвентаризацию. Такие услуги оказывают сотрудники бюро технической инвентаризации.

Прием посетителей в филиале в многофункционального центра идет с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, по адресу: город Мытищи, улица Карла Маркса, дом № 4, окно № 22.

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Мытищи Госуслуги МФЦ
30 августа 2024, 13:17
Стадион «Труд» в Балашихе подготовили к новому учебному году
Пресс-служба администрации Балашихи
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С января стадион «Труд» открыл свои двери для юных спортсменов Балашихи. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверили готовность спортивного объекта к новому учебному году.

После капитального ремонта на стадионе работают четыре отделения: футбол, баскетбол, художественная гимнастика и бейсбол. Занятия посещают порядка 800 детей, которых тренируют более 50 сотрудников.

В здании площадью 2,6 тысячи квадратных метров есть тренажерный зал, раздевалки, душевые, медицинский блок и большой спортивный зал с высокими 11-метровыми потолками для занятий гимнастикой и баскетболом.

Реконструкция стадиона «Труд» стартовала в ноябре 2021 года. За это время здесь возвели физкультурно-оздоровительный комплекс, обновили футбольное поле, установили трибуны и мачты с освещением, обустроили парковку. С 2019 года стадион вошел в состав спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

«С 1920 годов здесь проводились различные соревнования. Я уверен, на таких замечательных стадионах ребята будут завоевывать призы для родной Балашихи. Самое главное, дети будут развиваться физически и делать в своей жизни шаги, которые от них ждут родители», - сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что на День города в округе откроется стадион «Орион». Также в порядок приведут стадион «Керамик» и футбольный споткомплекс.

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Сергей Юров Работа Балашиха
30 августа 2024, 12:57
Готовность к отопительному сезону подтвердили в 95% котельных в Мытищах
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Прошли экспертизу и подтвердили готовность к отопительному сезону 60 котельных в Мытищах. Двум оставшимся объектам предстоит сделать это в установленные сроки.

Необходимую документацию о готовности к осенне-зимнему сезону получили 60 котельных установок в Мытищах. Здесь уже провели технологическую экспертизу.

Акт о готовности должны получить еще две котельные округа. Одна находится в ЖК «Шолохово». Ее владельцы не собрали документы и не провели нужные мероприятия в сроки.

«Эта котельная обеспечивает теплоснабжением семь многоквартирных домов. Она находится в частной собственности застройщика. К сожалению, перечень необходимых мероприятий для подготовки к осенне-зимнему периоду собственник не исполнил. Вместе с сотрудниками прокуратуры мы уже второй раз выезжаем на этот объект. Определили обязательную дату по прохождению гидравлических испытаний. Будем принимать все меры, чтобы жители микрорайона были в полном объеме обеспечены отоплением и горячим водоснабжением», - прокомментировал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Отметим, что в Московской области основные работы по подготовке к отопительному сезону должны завершить до 15 сентября.

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Мытищи Отопление
30 августа 2024, 12:53
Рейд по безопасности провели вблизи реки Пехорки в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Вблизи реки Пехорки в Балашихе прошла проверка безопасности на водоемах. Сотрудники городских служб раздали жителям свыше 100 памяток.

Спасатели, сотрудники МЧС и полиции, представители администрации провели разъяснительные беседы с жителями округа. Они объяснили, что лето подходит к концу и вода становится прохладной. Также в Балашихе есть немного зон, которые подходят для купания. В большинстве локаций для отдыха у воды купаться нельзя. В ходе мероприятия специалисты раздали свыше 100 листовок, на которых написаны правила первой помощи.

«Купаться можно только на санкционированных пляжах, там, где дежурят спасатели, есть медицинские работники, оборудованы и проверены места для купания», - рассказал главный эксперт территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Борис Унжаков.

Исследования проб воды показали, что не все водоемы соответствуют санитарным и микробиологическим показателям. Поэтому для безопасности жителей также установили аншлаги со знаком «Купание запрещено».

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Спасатели МЧС РФ Балашиха

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