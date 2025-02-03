Лучших сотрудников биоинститута наградили ко Дню науки в Лосино-Петровском

Церемонию посвящения провели для воспитанников Радумльского лицея-интерната. Всего 26 произнесли клятву на верность Родине.

Мероприятие прошло в Доме культуры «Выстрел». Среди гостей - первый заместитель главы городского округа Солнечногорск - Александр Кузьмин, депутаты Владимир Красин, Владимир Дацюк, Михаил Каталин, а также заслуженный артист Российской Федерации Владимир Стержаков.

Самые достойные кадеты получили пять медалей Радумльского кадетского корпуса «За службу Родине с детства», а вместе с ними - два нагрудных знака за особые успехи в спорте и учебе и специальные звания.

«Рад быть причастным к этому торжественному и уже традиционному событию. Желаю ребятам уверенности в своих силах, новых свершений и крепкого здоровья. Не сомневаюсь, что именно эти кадеты впишут в историю России самые яркие страницы», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Перед тем, как стать кадетами, воспитанники проявили большие успехи в учебе, показали хорошую дисциплину и отличную физическую подготовку.

После официальной части для кадетов и приглашенных гостей выступили творческие коллективы. В её подготовке участвовал заслуженный артист Российской Федерации Владимир Стержаков.

После того, как кадеты оканчивают лицей, они поступают в военные и правоохранительные вузы. Образовательное учреждение имеет договор о целевом наборе с Академией Федеральной службы охраны Российской Федерации, Академией Федеральной службы безопасности России, Военно-космической академией имени Александра Фёдоровича Можайского и Михайловской военной артиллерийской академией.