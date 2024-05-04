Лучших работников пожарной охраны наградили в Лосино-Петровском
Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником. Он вручил лучшим пожарным награды за спасение людей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.
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В пожарной части № 277 несут службу 45 сотрудников. Ежедневно на вызовы выезжают 10 человек личного состава и две автоцистерны.
«Пожарно-спасательная часть № 277 - единственная в городском округе Лосино-Петровский. Поэтому на это подразделение возлагаются все работы, связанные с тушением пожаров, спасением людей и проведением аварийно-спасательных работ. Объем работы очень большой», - отметил начальник территориального управления № 6 «Мособлпожспас» Александр Квашнев.
Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав поздравил пожарных и вручил отличившимся почетные грамоты и благодарности.
«От их самоотверженного мужественного труда зависит наша жизнь и спокойствие» - сказал Сергей Джеглав.