Лучших работников поздравили в День труда в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске отметили праздник труда главных тружеников округа. Мероприятие прошло в центральном доме культуры «Звезда».
На празднике отметили сотрудников предприятий, образования, социальной сферы, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.
Особым гостем мероприятия стал депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов. В качестве поздравления он исполнил для гостей свои песни.
В ходе мероприятия наградили самых активных участников городского округа. Особым вниманием отметили лучших работников бюджетной сферы, системы здравоохранения, культуры, спорта и искусства Наро-Фоминска.
В конце мероприятия для гостей праздника состоялся концерт с участием творческих коллективов центра досуга.
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