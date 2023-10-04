Лучших работников машиностроительных предприятий наградили в Подольске к профессиональному празднику

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Оба предприятия работают рука об руку и выпускают теплообменное оборудование высокой сложности. «ЗиО-Подольск» производит оборудование для атомной и тепловой энергетики, нефтехимической и газовой промышленности. На предприятии занято около трех тысяч сотрудников. Изделия с маркой «ЗиО» работают более чем в 50 странах мира.

«На всех электростанциях, построенных в СССР, а также в Болгарии, Чехии, Восточной Германии установлено оборудование завода. Продукцией предприятия оснащены около 40% установленной энергетической мощности России, стран Балтии и стран Содружества Независимых Государств», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Иван Шляхтин.

Шестнадцать лучших сотрудников в честь праздника наградили за эффективную работу и высокие трудовые достижения. Им вручили муниципальные и отраслевые награды государственной корпорации «Росатом».

Заместитель главного технолога завода «ЗиО-Подольск» Сергей Моргачев получил почетную грамоту администрации городского округа. Он продолжает трудовую семейную династию, их общий стаж на предприятии - более 210 лет.

Со сцены гостей праздника поздравили воспитанники балетной студии Центра детского театрального творчества «Синяя птица» и вокальная группа «Сестрички». Завершился вечер выступлением певца Стаса Костюшкина.

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