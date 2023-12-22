Лучших работников культуры по итогам 2023 года наградили в Дмитрове

Капитальный ремонт двух водозаборных узлов идет в Дмитровском округе. Сейчас выполнили уже почти половину от запланированного, завершат работы в 2024 году.

Реконструкция водозаборных узлов ведется на Пушкинской улице в Дмитрове и на Рабочей улице в Яхроме. Там планируется полностью заменить оборудование и оснастить водозаборные узлы системами обезжелезивания. Это обеспечит чистой водой еще более 10 тысяч жителей муниципалитета.

«В рамках программы „Чистая вода“ мы реконструируем два водозаборных узла в Дмитрове и Яхроме. На данных момент выполнено 45% от общего объема работ: демонтировано старое оборудование, здания, резервуары и все, что отслужило свой срок», - рассказал руководитель проектов ООО «Экостройинвест» Владимир Тимошкин.

В Яхроме технологически сложный проект. Там требуется возведение подпорной стены, которая уже почти полностью готова. В проекте для Дмитрова также есть свои особенности - водозаборный узел находится в черте города, дома расположены близко к ремонтной площадке. Поэтому составили график работ, который бы не мешал местным жителям.

В ближайшее время планируется переключение воды на новые скважины. В начале 2024 года поставят новое оборудование и начнут монтаж резервуара с водой. Сейчас демонтировали все старые здания, скважины и насосные, залиты фундаменты под будущие конструкции. Работы идут с опережением графика.

Особенностью двух проектов является повторное использование технической очищенной воды. То есть она впоследствии будет использоваться коммунальными службами для нужд города. Ожидается, что оба проекта будут сданы в 3-м квартале 2024 года.

Напомним, за пять лет в Дмитровском округе запущены 13 станций обезжелезивания и реконструированы два водозаборных узла. Если в 2019 году чистой водой были обеспечены 32,5% жителей округа, то сегодня - уже 85%.

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Реконструкция водозаборных узлов ведется на Пушкинской улице в Дмитрове и на Рабочей улице в Яхроме. Там планируется полностью заменить оборудование и оснастить водозаборные узлы системами обезжелезивания. Это обеспечит чистой водой еще более 10 тысяч жителей муниципалитета.

\"В рамках программы «Чистая вода» мы реконструируем два водозаборных узла в Дмитрове и Яхроме. На данных момент выполнено 45% от общего объема работ: демонтировано старое оборудование, здания, резервуары и все, что отслужило свой срок\", - рассказал руководитель проектов ООО «Экостройинвест» Владимир Тимошкин.

В Яхроме технологически сложный проект. Там требуется возведение подпорной стены, которая уже почти полностью готова. В проекте для Дмитрова также есть свои особенности – водозаборный узел находится в черте города, дома расположены близко к ремонтной площадке. Поэтому составили график работ, который бы не мешал местным жителям.

В ближайшее время планируется переключение воды на новые скважины. В начале 2024 года поставят новое оборудование и начнут монтаж резервуара с водой. Сейчас демонтировали все старые здания, скважины и насосные, залиты фундаменты под будущие конструкции. Работы идут с опережением графика.

Особенностью двух проектов является повторное использование технической очищенной воды. То есть она впоследствии будет использоваться коммунальными службами для нужд города. Ожидается, что оба проекта будут сданы в 3-м квартале 2024 года.

Напомним, за пять лет в Дмитровском округе запущены 13 станций обезжелезивания и реконструированы два водозаборных узла. Если в 2019 году чистой водой были обеспечены 32,5% жителей округа, то сегодня - уже 85%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».