Лучших работников культуры наградили к профессиональному празднику в Наро-Фоминске
День работников культуры с отметили в Центральном доме культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Именно здесь в 1996 году зародился этот праздник, который теперь празднуют по всей стране.
В фойе Центрального дома культуры «Звезда» выступили музыканты эстрадного духового оркестра «Аккорд». Они исполнили для гостей праздника зажигательные джазовые композиции.
«Наро-Фоминск был первым в России, где в 1996 году был учрежден профессиональный праздник работников культуры. Потом за нами потянулась Московская область и вся Россия», - отметила заслуженный работник культуры России Ольга Тихонова.
Основные номера праздничной программы прошли на главной сцене. Там выступили артисты из всех учреждений культуры и школ искусств округа.
«Вы являетесь хранителями культурного кода России, вы из года в год сохраняете, приумножаете и передаете традиции, верования, культуру детям и взрослым. Вы несете свет и добро!» - добавила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.
Лучшим работникам сферы культуры вручили благодарственные грамоты от Московской областной думы, окружного Совета депутатов и администрации Наро-Фоминского городского округа.
«Сегодня, 25 марта, один из самых позитивных и красочных праздников - День работников культуры. Это праздник для большого количества людей, большого культурного сообщества нашей Московской области», - сказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.
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