27 марта 2024, 09:31

Лучших работников культуры наградили к профессиональному празднику в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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День работников культуры с отметили в Центральном доме культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Именно здесь в 1996 году зародился этот праздник, который теперь празднуют по всей стране.

В фойе Центрального дома культуры «Звезда» выступили музыканты эстрадного духового оркестра «Аккорд». Они исполнили для гостей праздника зажигательные джазовые композиции.

«Наро-Фоминск был первым в России, где в 1996 году был учрежден профессиональный праздник работников культуры. Потом за нами потянулась Московская область и вся Россия», - отметила заслуженный работник культуры России Ольга Тихонова.

Основные номера праздничной программы прошли на главной сцене. Там выступили артисты из всех учреждений культуры и школ искусств округа.

«Вы являетесь хранителями культурного кода России, вы из года в год сохраняете, приумножаете и передаете традиции, верования, культуру детям и взрослым. Вы несете свет и добро!» - добавила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.

Лучшим работникам сферы культуры вручили благодарственные грамоты от Московской областной думы, окружного Совета депутатов и администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Сегодня, 25 марта, один из самых позитивных и красочных праздников - День работников культуры. Это праздник для большого количества людей, большого культурного сообщества нашей Московской области», - сказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Наро-Фоминск Праздники
27 марта 2024, 11:17
Более 100 предпринимателей стали участниками форума креативных индустрий в Коломне
Администрация городского округа Коломна
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Форум «КреативТерра», посвященный поиску нестандартных решений для развития городов, провели в Коломне. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Более 100 творческих предпринимателей, эксперты, депутаты, сотрудники министерств и ведомств собрались в Коломне, чтобы обсудить креативные идеи развития бизнеса и туризма.

«Используя исторический, культурный, природный потенциал региона, внедряя успешные бизнес-методики, мы можем создать спрос на подмосковный креативный продукт, а значит, увеличить количество рабочих мест и усилить экономику региона», - отметила инициатор и идейный вдохновитель форума Ирина Патрикеева.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова заметила, что сейчас идет рабочей группой прорабатывается региональный законопроект о развитии креативных (творческих) индустрий, проводятся исследовательские работы.

Форум позволил участникам увидеть перспективы развития своих креативных проектов, осмыслить возможности дальнейшего сотрудничества бизнеса и власти и понять свою роль в развитии территорий.

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Инвестиции Коломна Туризм
27 марта 2024, 11:03
Более 200 дольщиков ЖК «Юбилейный» в Реутове получили ключи от квартир
Министерство жилищной политики Московской области
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Дольщики жилого комплекса «Юбилейный» продолжают получать ключи от долгожданных квартир. На данный момент обладателями жилья стали 212 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

Напомним, ООО «Перспективные строительные технологии» приступило к возведению жилого комплекса в 2017 году. Квартиры должны были сдать летом 2021 года, однако застройщик не справился с обязательствами.

Права на дострой ЖК «Юбилейный» передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Сейчас дом возвели и поставили на кадастровый учет.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Семья Строительство Реутов Дольщики
27 марта 2024, 11:00
Еще 15 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на региональных «Госуслугах» за неделю
Медиасток.рф
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За неделю на региональном портале госуслуг зарегистрировались почти 15 тысяч жителей. Из них 90% имеют подтвержденную учетную записью ЕСИА.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, региональный портал работает с 2012 года. За это время он стал одной из самых посещаемых онлайн-площадок области. Сейчас там доступно более 350 услуг. Среди них оформление субсидий, запись питомца к ветеринару и многое другое.

Полный доступ ко всем сервисам можно получить при подтвержденной записи ЕСИА.

Всего на региональном портале зарегистрировано 6,5 миллиона человек.

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Госуслуги
27 марта 2024, 10:58
Детский сад построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске к 1 сентября
Пресс-служба администрации города или района
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Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске планируют открыть 1 сентября. Он рассчитан на 320 мест.

Как рассказали в администрации округа, учреждение строят по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сейчас на объекте завершают возведение третьего этажа.

«На новом соцобъекте подрядчик применяет модульную технологию - она уже показала свою эффективность, по ней же в кратчайшие сроки построена новая подстанция скорой помощи в микрорайоне Выстрел. Новый детский садик откроем 1 сентября 2024 года. Но важно, что уже сейчас набираем коллектив и подбираем грамотного руководителя», - сказал глава округа Константин Михальков.

В здании обустроят 13 групп, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и другие помещения. На территории разместят площадки с теневыми навесами и игровые комплексы.

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Солнечногорск Детские сады

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