Лучших поэтов и авторов сказок выбрали на конкурсе «ПроЧтение» в Солнечногорске

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В этом году в конкурсе приняли участие 18 молодых талантов городского округа. Они представили на суд жюри свои оригинальные произведения. Оценивала произведения ребят известная писательница Елена Барашкова.

В номинации «Стихотворение» первые места заняли Анастасия Мальцева, Анастасия Штефан и Вероника Чеховская. В номинации «Сказка» лучшими стали Мария Еременко, Екатерина Ковалева, Елизавета Демьяненко и София Аколелова.

«Конкурс „Прочтение“ в Солнечногорске уже десять лет выступает площадкой самовыражения для юных поэтов и писателей», - напомнил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Лучшие сказочники и поэты получили специальные призы от спонсора конкурса. Организатором мероприятия выступила Городская детская библиотека микрорайона Рекинцо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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