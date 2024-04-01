01 апреля 2024, 15:49

Лучших поэтов и авторов сказок выбрали на конкурсе «ПроЧтение» в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В Солнечногорске прошла церемония подведения итогов X Ежегодного конкурса юных поэтов и сказочников «ПроЧтение». Мероприятие состоялось в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева.

В этом году в конкурсе приняли участие 18 молодых талантов городского округа. Они представили на суд жюри свои оригинальные произведения. Оценивала произведения ребят известная писательница Елена Барашкова.

В номинации «Стихотворение» первые места заняли Анастасия Мальцева, Анастасия Штефан и Вероника Чеховская. В номинации «Сказка» лучшими стали Мария Еременко, Екатерина Ковалева, Елизавета Демьяненко и София Аколелова.

«Конкурс „Прочтение“ в Солнечногорске уже десять лет выступает площадкой самовыражения для юных поэтов и писателей», - напомнил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Лучшие сказочники и поэты получили специальные призы от спонсора конкурса. Организатором мероприятия выступила Городская детская библиотека микрорайона Рекинцо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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01 апреля 2024, 16:02
Команда участников «Активного долголетия» из Богородского округа победила на турнире по мини-футболу
Телеканал «360»
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В спорткомплексе «Обухово» состоялся зональный этап областного турнира по мини-футболу среди участников проекта «Активное долголетие». Победителем соревнований стала команда из Богородского городского округа.

В соревнованиях также принимали участие долголеты из Щелкова и Реутова. Матчи турнира проводились по круговой системе, с двумя таймами по 15 минут каждый, где за победу командам начислялись три очка, а за ничью один.

«Мы стали чемпионами России среди ветеранов. Собрали хорошую команду с Ногинска и выступили очень удачно. Своим примером стараемся приносить спорт в массы», - сказал тренер команды из Богородского городского округа Алексей Корягин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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Ветераны Активное долголетие Богородский
01 апреля 2024, 15:58
Лыжный сезон закрыли финальным забегом на «Лазутинской трассе» в Одинцове
Мария Шматкова
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Лыжный сезон официально закрыли на «Лазутинской трассе» в Одинцове. Теплая погода не позволила провести все запланированные гонки.

По словам участника финального старта Сергея Гончарова, снег уже практически растаял, но его это не остановило.

«Для меня сегодня - забег для удовольствия. Понятно, что уже беговой сезон вовсю начался, уже почти лето. И тут уникальная возможность прокатиться на лыжах. Сама по себе трасса не едет совершенно, только силовая работа, но это только добавляет задора», - рассказал Гончаров.

Ранняя весна внесла свои коррективы в планы лыжников: круги пришлось сократить, чтобы все же доехать до финиша. Теперь спортсмены уберут зимнее снаряжение и будут готовиться к летним стартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Одинцово Спортсмены Погода
01 апреля 2024, 15:38
Школьные лесничества Подмосковья получили награды соревнований «Птицы России»
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Итоги национального конкурса «Птицы России» среди школьных лесничеств подвели в Подмосковье. Торжественную церемонию награждения победителей провели в День птиц 1 апреля.

Победителем соревнований стала команда «Орнитологи Борисовского лесничества» из Можайского округа. Ребятам удалось увидеть и сфотографировать 19 видов птиц.

Всего на один вид птиц меньше запечатлели участники школьного лесничества «Бересклет» из СОШ № 17 города Орехово-Зуево.

В тройке лидеров - школьное лесничество «Лесная братва» из Сергиево-Посадского округа. У ребят и руководителей объединения получилось снять на фотокамеры 14 видов пернатых.

Ранее стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Жители выбирали символ региона с помощью интернет-голосования, которое проводилось с 13 по 31 марта.

Награды Птицы Школьники
01 апреля 2024, 15:17
Студентка Электростальского колледжа стала победительницей всероссийского конкурса чтецов
Министерство образования Московской области
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Студентка Электростальского колледжа Светлана Стадник стала финалисткой отборочного тура всероссийского чемпионата по чтению вслух «Станица 24». За звание лучшего чтеца соревновались ребята от 14 до 17 лет.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, участники соревнований представили на суд жюри отрывки из произведений российских и зарубежных авторов. Каждый из чтецов старался ярко проиллюстрировать литературные образы в собственной уникальной манере.

Профессиональная техника и актерское мастерство Светланы Стадник произвело сильное впечатление на судей. Талантливая девушка заняла первое место на конкурсе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Студенты Образование

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