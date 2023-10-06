Лучших педагогов в Котельниках наградили благодарственными письмами ко Дню учителя

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За высокий профессионализм и плодотворную деятельность педагогам вручили благодарственные письма губернатора и главы Котельников, а также наградили почетными грамотами окружного Совета депутатов.

«Я всех поздравляю с профессиональным праздником - Днем учителя. Желаю каждому из вас самое главное - здоровья, творческих успехов, чтобы у нас всегда было желание работать, общаться, учить и воспитывать детей», - поздравила заместитель главы городского округа Котельники Ирина Кузьмина.

Среди гостей праздника была Ольга Назарова, учитель физики из школы № 1. Она более 20 лет жизни посвятила работе в образовании.

«Школа - это наша жизнь. <…> Я желаю всем педагогам здоровья, благополучия, идти вперед и не бояться трудиться, детей и чего-то нового», - сказала Ольга Назарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды ко Дню учителя лучшим педагогам региона. Выдающиеся учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.

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