Лучших педагогов наградили на конференции в Ногинске

В этом году темой встречи стало «Богородское образование: культурное наследие и педагогические приоритеты устойчивого развития». В ходе конференции состоялась церемония награждения: отметили лучших педагогов, воспитателей и директоров центров образования.

«Мы повышаем качество образования. По этому показателю Богородский округ стабильно находится в зеленой зоне. Самые заметные достижения - две губернаторских премии в номинации „Прорыв года“. Мы признаны лучшими по развитию сети центров образований и по качеству образования», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Образовательные учреждения округа показали хороший результат по итогам минувшего учебного года. Возросло количество стобалльников, медалистов, участников олимпиад. По числу лучших школ в топ-100 Богородский округ на втором месте в Московской области. В этом году в первой сотне оказались шесть центров образования округа.

Отметим, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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