Лучших педагогов наградили ко Дню учителя во Фрязине

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В адрес учителей со сцены звучало много добрых слов и пожеланий. Поздравил педагогов с профессиональным праздником и глава округа.

«В сфере образования у нас всегда что-то новое происходит. Мы готовим к открытию наш большой технопарк вместе с нашим градообразующим предприятием „Исток“. Это поможет больше в организации профориентации наших детей для того, что бы они скорее возвращались назад, уже получив профессию. У нас есть институт, где мы готовим студентов. И это, действительно, общий праздник для всего наукограда», - отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Присоединился к поздравлениям депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Михаил Ждан.

«Это, я считаю, один из важных праздников в году. Мы видим и молодых учителей, и более профессиональных - старшее поколение. У всех отличное настроение. И я уверен, что эти люди будут и впредь свои усилия укреплять для того, что бы обучать наших детишек, передавать им знания, опыт», - сказал депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя.

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