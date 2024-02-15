15 февраля 2024, 21:35

Лучших операционных медсестер наградили по случаю профессионального праздника в Балашихе

Московский областной онкологический диспансер
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Лучших операционных медицинских сестер Московского областного онкологического диспансера наградили. Церемония прошла по случаю международного профессионального праздника, который отмечается 15 февраля.

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов подчеркнул важность роли операционной медицинской сестры. Они является незаменимыми помощниками, от чьего мастерства зависят результаты хирургических вмешательств.

«Слаженность действий, быстрота реакции, четкое выполнение указаний хирурга, отсутствие паники - все это составляющее одной цели - быстрого выздоровления пациента», - добавил Владимир Асташов.

Московский областной онкологический диспансер является учреждением третьего уровня, которое предоставляет современную специализированную помощь пациентам, включая высокотехнологичное лечение, хирургию, химиотерапию, радиотерапию и паллиативную помощь для взрослых и детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Праздники Здравоохранение Врачи Балашиха
15 февраля 2024, 22:01
Более 200 человек приняли участие в профсоюзной акции Минздрава Подмосковья 14 февраля
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Профсоюзная акция Министерства здравоохранения Подмосковья прошла 14 февраля в трех подразделениях региона. В ней приняли участие более 200 человек.

Председатель первичной профсоюзной организации Минздрава Подмосковья Ирина Корепанова, отметила, что акцию организовали для того, чтобы коллеги могли поблагодарить друг друга и поздравить с праздником.

«Более 400 поздравительных открыток наши коллеги отправили друг другу, мы сами разносили пожелания», - добавила Ирина Корепанова.

Участникам предлагалось выразить благодарность тремя способами: через QR-код, с помощью поздравительной открытки или плаката.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Праздники Здравоохранение Минздрав
15 февраля 2024, 21:29
Комплекс бывшего Коломенского завода резиновых технических изделий выставили на торги
Пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
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Первый в России аукцион по реализации непрофильных активов компаний с государственным участием объявили в Подмосковье. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политики Московской области.

На торги выставили имущественный комплекс бывшего Коломенского завода резиновых технических изделий. Он состоит из 11 объектов недвижимого имущества, земельного участка и 15 объектов движимого имущества.

Начальная (максимальная) цена контракта превысила 99 миллионов рублей. Прием заявок от участников продлится до 15 марта, а сам аукцион состоится 19 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Аукционы Бизнес
15 февраля 2024, 19:03
Инспекторы ГУСТ Подмосковья проконтролировал ремонт почтовых ящиков в 15 МКД в феврале
ГУСТ МО
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Зачастую жильцы многоквартирных домов самостоятельно оплачивают ремонт почтовых ящиков после их поломки. Специалисты ГУСТ Подмосковья напомнили, что такие действия не соответствуют законодательству.

В случае необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъездах обязанность по выполнению данных работ лежит на плечах управляющей компании. Только в феврале в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 37 заявок в категории «Требуется ремонт почтовых ящиков», причем наибольшее количество обращений поступило из Балашихи.

По информации ГУСТ МО, более 15 заявок уже отработаны, а остальные будут выполнены в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Балашиха
15 февраля 2024, 18:57
Фермеру в Пушкино отказали в получении земли в водоохранной зоне
Минэкологии МО.
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Арбитражный суд Подмосковья отказал предпринимателю из Пушкино в получении земли в водоохранной зоне. Ранее администрация отказала фермеру в предоставлении земельного участка площадью 157 тысяч квадратных метров в собственность за плату без торгов. Сочтя это решение незаконным, гражданин обратился в суд.

«Данный участок не раз переходил из рук в руки. Последним его на правах аренды использовал истец, причем весьма интенсивно: здесь возвели хлев, загон для скота, вспомогательные помещения», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, значительная часть участка расположена в береговой зоне реки Талицы. Предпринимателю неоднократно направляли претензии, после чего, ввиду нецелевого использования земли, договор расторгли в судебном порядке.

Минэкологии поддержало позицию ответчика, и спорный участок удалось отстоять.

Ранее о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Минэкологии Подмосковья Экология

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