Лучших молодых активистов наградили ко Дню студента в Чехове

Отметим, что образовательное учреждение работает в Чехове с 2004 года. Его создали при поддержке Министерства образования Московской области и администрации Чеховского муниципального района.

За эти годы число специальностей и направлений обучения в вузе выросло с четырех до 12. Также в 2011 году на базе филиала открыли колледж.

Здесь обучают финансистов, юристов, управленцев и специалистов таможенного дела. Студенты активно участвуют в жизни округа и организуют собственные мероприятия.

Мероприятие приурочили ко Дню российского студенчества. Молодежь поздравили глава округа и директор филиала Евгения Сысак. Ребятам вручили благодарственные письма.

«Уже более 1200 человек вышло из этих стен. Высоких профессионалов, специалистов. Очень отрадно, что вы определились с вашим будущим, с вашим направлением, с вашим предназначением по жизни», - сказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Также для Михаила Собакина провели экскурсию по учебному заведению. Глава муниципалитета лично пообщался со студентами и ответил на их вопросы.