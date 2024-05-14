Лучших медсестер наградили в онкодиспансере Балашихи

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Балашихи Владимир Асташов поздравил победительниц конкурсов «Народная медицинская сестра» и «Светлая Пасха». Отдельно отметили специалистов, которые трудятся в учреждении более 40 лет.

«Надеюсь, что свой профессионализм, опыт и знания они передадут молодым специалистам, которые только начинают работать. Эти конкурсы мы проводили впервые, и я рассчитываю, что они станут хорошей традицией нашего учреждения», - подчеркнул Асташов.

Свыше 40 лет в онкодиспансере работает старшая медицинская сестра отделения абдоминальной онкологии № 10 центра торакоабдоминальной хирургии, ветеран труда Ирина Мокрецова.

«Я с детства хотела стать медсестрой. Окончила Шатурское медучилище и по распределению попала в Балашиху. С 1 августа 1979 года я пришла работать в онкологическую больницу. Каждый день выписываю больных, лекарства, обхожу пациентов. В нашем отделении лечатся самые тяжелые пациенты с раком пищевода и желудка», - рассказала Ирина Мокрецова.

Московский областной онкологический диспансер работает в Балашихе с 1966 года. Здесь трудится более 800 человек, из них 277 - это медицинские сестры.

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