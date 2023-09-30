Лучших художников и фотографов наградили в Химках

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В экспозиции участвовали 29 авторов, которые представили 35 картин и 24 фотографии. Все работы были посвящены Химкам и ее жителям.

Победителей по номинациям определили в ходе очного голосования в музее «Артишок», а также можно было проголосовать онлайн в паблике «Типичные Химки». Первое место среди художников заняла Наталья Алексеева, также призерами стали Вера Киселева, Светлана Жильцова и Нина Пух.

Первое место среди фотографов разделили Анастасия Токолова и Виталий Парфенов. Второе и третье места получили Гюзель Даугуль и Александр Абрамов. Также жюри проекта определили трех победителей в специальных номинациях.

«Это важный проект для Химок. Участникам удалось в совершенно разных техниках отразить уникальные детали нашего округа. Мы рады, что химчане проявляют свою любовь к Химкам через искусство», - отметил он.