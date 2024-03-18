18 марта 2024, 12:42

Лучших хореографов наградили в Лобне по итогам танцевальных баттлов

Медиасток.рф
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Танцевальные баттлы для детей и подростков прошли в Лобне. Ребята соревновались в номинациях contemporary и all styles. Лучшие из них получили памятные награды.

Баттлы проводились в трех категориях по возрасту и уровню мастерства среди детей от шести до 13 лет и старше. Оценивали выступления участников победительница детского проекта «Танцы на ТНТ» Арина Куликова, хореограф-постановщик Олимпийских игр в Сочи Алексей Кот и премьер Большого театра Дмитрий Смилевский.

Организаторами мероприятия выступили студия «Дом танца» и администрация городского округа Лобня. Лучшие танцовщики баттла получили памятные награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Лобня
18 марта 2024, 13:37
Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 22 по 24 марта
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Фермерский фестиваль пройдет в Королева с 22 по 24 марта. На нем фермеры представят свои продкты и авторские изделия.

Для гостей фестиваля проведут ярмарку, где они смогут приобрести натуральную продукцию и попробовать блюда по традиционным рецептам в русской печи. Им представят разнообразные сорта сыров, молочную продукцию, мед, мясные и рыбные деликатесы.

Посетители также смогут посетить мастер-классы по изготовлению деревянных игрушек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали
18 марта 2024, 13:35
Соревнования по волейболу пройдут в Одинцове 31 марта
фото: пресс-служба "Заречье-Одинцово"
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Финал школьной лиги «Заречье-Одинцово» по волейболу, турнир «Волейбольная семья» и соревнования «Волейбольные старты» пройдут в Подмосковье 31 марта. Свое мастерство продемонстрируют 16 команд общеобразовательных учреждений Одинцова и Власихи.

Спортивные мероприятия проведут в волейбольном центре в Одинцове. По завершению игр состоится «Матч звезд» с участием лучших игроков команд.

Напомним, во всех соревнованиях волейбольного марафона примут участие спортсменки ВК «Заречье-Одинцово». За каждым школьным коллективом закреплен в роли наставника игрок и тренер клуба. Волейболистки поддерживают свои команды в дни игр и проводят мастер-классы. Только в этом сезоне они провели 46 мастер-класса более чем для 1,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Оба спортивных сооружения расположатся на стадионе «Авангард».

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Спортсмены
18 марта 2024, 13:34
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели противопожарные рейды
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» на минувших выходных провели противопожарные рейды в трех округах Подмосковья. Спасатели напомнили жителям Ступина, Чехова и Серпухова правила пожарной безопасности в квартирах, дачах и садовых участках.

По словам заместителя начальника территориального управления Дмитрия Чебочкина, основная задача подобных рейдов - это информирование населения о безопасном обращении с огнем.

«Огнеборцы рекомендовали гражданам не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать детям надзор за ними, а также прекратить эксплуатацию печей и очагов, имеющие сквозные трещины в кладке и с неисправными дверцами. Специалисты объяснили населению, что не допускается сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей», - рассказал Чебочкин.

Кроме того, он отметил, что не менее опасно самостоятельно ремонтировать, переделывать или наращивать печные трубы, а также топить печи более трех часов без перерыва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Чехов Ступино
18 марта 2024, 13:33
Свыше 20 передвижных аппаратов для рентгенов закупят больницам Подмосковья в 2024 году
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше 20 аппаратов для рентгена закупят для больниц Подмосковья в этом году. Они позволят проводить диагностику пациентам прямо в палате.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на оборудование потратят более 160 миллионов рублей.

«Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудование, в том числе диагностическое. В прошлом году мы поставили в наши стационары 22 передвижных рентген-аппарата. В этом планируем закупить еще 22 на сумму более 160 миллионов рублей», - сказала она.

Передвижной аппарат для рентгена позволит проводить диагностику у койки пациента, а снимок будет автоматически направляться в кабинет специалиста.

Технику закупят по нацпроекту «Здравоохранение».

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Здравоохранение Больницы Врачи

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