Лучших экспортеров по итогам 2023 года назвали в Подмосковье

Ведущих экспортеров определили в сферах промышленности, услуг и высоких технологий, строительства, в сфере продукции для красоты и здоровья и других направлениях. Всего итоги подвели в 20 номинациях для крупного бизнеса и МСП.

Лучшими среди МСП стали компании из Щелкова, Подольска, Лобни и других округов. В число лидеров среди представителей крупного бизнеса вошли предприятия из Люберец, Дзержинского, Подольска и Чехова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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