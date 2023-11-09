Лучших аграриев Подмосковья наградят 17 ноября

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что для поддержки аграриев ежегодно выделяются субсидии. На сегодняшний день господдержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона.

«Всего в этом году для поддержки сельхозпроизводителей предоставят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий», - добавил Мурашов.

В этом году День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили 8 октября. После завершения уборочных кампаний, муниципалитеты проводят награждение лучших работников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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