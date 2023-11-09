Лучших аграриев Подмосковья наградят 17 ноября
Лучшие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в городских округах Луховицы и Сергиево-Посад будут награждены 17 ноября. В программу мероприятий входят народные гуляния, выступления творческих коллективов, поздравления руководителей и сотрудников отрасли.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что для поддержки аграриев ежегодно выделяются субсидии. На сегодняшний день господдержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона.
«Всего в этом году для поддержки сельхозпроизводителей предоставят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий», - добавил Мурашов.
В этом году День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили 8 октября. После завершения уборочных кампаний, муниципалитеты проводят награждение лучших работников.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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