Лучших аграриев наградили почетными грамотами в Зарайске

Аграрии городского округа Зарайск в этом сезоне показали рекордные темпы развития отрасли. В этом году округ собрал 155 тысяч зернобобовых и 20 тысяч тонн масленичных культур.

«Мы с вами видим последнее время, это и предыдущий год и последние пять-шесть лет, что мы каждый год прирастаем в урожайности», - рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Благодаря субсидиям правительства Московской области развивается и перерабатывающая отрасль.

«Сам факт - вы опять в этом году побили рекорд. В прошлом году мы воспользовались вашими наработками, <…> взяли новое, передовое», - сказал министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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