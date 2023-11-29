Лучших аграриев наградили почетными грамотами в Зарайске
Итоги этого сельскохозяйственного сезона подвели в Зарайске. Лучших аграриев наградили за рекордный урожай, превысивший показатели последних пяти лет.
Аграрии городского округа Зарайск в этом сезоне показали рекордные темпы развития отрасли. В этом году округ собрал 155 тысяч зернобобовых и 20 тысяч тонн масленичных культур.
«Мы с вами видим последнее время, это и предыдущий год и последние пять-шесть лет, что мы каждый год прирастаем в урожайности», - рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Благодаря субсидиям правительства Московской области развивается и перерабатывающая отрасль.
«Сам факт - вы опять в этом году побили рекорд. В прошлом году мы воспользовались вашими наработками, <…> взяли новое, передовое», - сказал министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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