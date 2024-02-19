«Лучшие тренинги». Программа школы приемных родителей в Подмосковье оказалась лучшей в РФ

Читайте нас в:

«Программа состоит из трех блоков: юридический, медицинский и психолого-педагогическая подготовка. Семьи узнают свою мотивацию к принятию ребенка. Лучший мотив - самоценность ребенка: когда ему хотят помочь, социализировать его, дать ему семью. Реже бывают другие мотивы - средние, спорные и отрицательные. Например, семья потеряла ребенка и спешит заполнить пустое место», - отметила Нестерова.

По ее словам, такой подход неверен - должно пройти время, прежде чем родители примут в семью ребенка.

Важно в целом, чтобы семья шла на этот шаг сознательно и понимала все особенности принятия ребенка. Пройти уроки в школе приемных родителей обязательно, но в разных регионах программы различаются. Подмосковная программа считается лучшей.

«В ней скомпонованы лучшие лекции, тренинги и учтены все аспекты принятия ребенка», - пояснила собеседница «360».

Обучение рекомендуют проходить обоим родителям. В случае опекунства его проходит только один человек.

Подробнее о работе школы приемных родителей в регионе - в видео «360» на Rutube.