Лучшие специалисты по работе с молодежью в Подмосковье получат денежное вознаграждение

«В Подмосковье живут более двух миллионов молодых людей, они разного возраста. У них разные интересы и запросы, разные увлечения и потребности, поэтому работа с молодежью - непростое ремесло, каждого надо услышать, каждому нужно дать возможность для развития и реализации именно в той сфере, той плоскости, в которой молодой человек или девушка нуждаются», - отметила руководитель молодежной политики региона, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году жюри выберет шесть победителей в двух номинациях. Общий призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. Всего на конкурс подали 52 заявки: из них 11 - в номинации для руководителей и 41 - в номинации для специалистов.

Конкурсанты презентовали разные проекты из разных уголков Подмосковья: патриотические акции, интеллектуальные квизы и многое другое.

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