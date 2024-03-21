Лучшие практики Подмосковья по патриотическому воспитанию молодежи представили в Мытищах

Директор центра обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания Олег Персиков рассказал, что в Подмосковье патриотическим воспитанием молодежи занимаются 103 некоммерческие организации, более 130 зарегистрированных и около 300 незарегистрированных общественных организаций, свыше 200 движений и объединений.

«В рамках всероссийских акций „Письмо солдату“ и „Посылка солдату“ собрали и отправили более 160 тысяч писем и посылок военнослужащим, участвующим в СВО. В рамках проекта „Диалоги с Героями“ мы провели 12 мероприятий с общим охватом более 15 тысяч человек. Участниками молодежного форума „Мы - Россия“ стали более 500 человек», - отметил итоги прошлого года Олег Персиков.

Один из важных проектов - «Школа пилотирования БПЛА». Подростков обучали навыкам управления дронами, давали базовые знания по ремонту техники. В 2024 году проект масштабирован в два раза за счет грантовой поддержки.

«Если говорить о дополнительном образовании в школах - в патриотическом сегменте 494 общеразвивающие программы, 13 из них - для детей с ОВЗ. Направление выбрали для себя 15 473 шкльника», - сказал директор областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев.

«В „Юнармии“ Московской области 50 тысяч участников, это более 1100 отрядов. Ежегодно в регионе проходят военно-патриотические игры, сборы, гражданско-патриотический форум», - доложил начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.

Патриотическим воспитанием занимаются также поисковые отряды. В прошлом году в работе участвовали 2285 добровольцев и 105 отрядов. На местах боев обнаружили останки 859 бойцов.

Декан факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Павел Ковалев напомнил, что с 1 сентября 2024 года в школах страны вводится новый предмет - «Основы безопасности и защита Родины». Это будет перепрофилированный предмет «Безопасность жизнедеятельности». В связи с этим особое внимание нужно уделить подготовке педагогов.

В заключении встречи депутат Мособлдумы Линара Самединова сказала, что все предложения, озвученные на заседании, внесут в резолюцию и проработают. Она поблагодарила коллег за активное участие в обсуждении темы и пожелала всем в этом году еще более высоких достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

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