19 ноября 2024, 15:55

Лучшие медики больницы в Раменском получили премию «Подмосковный врач»

Медиасток.рф
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Три специалиста Раменской больницы стали победителями престижной премии «Подмосковный врач». Это ежегодное событие проводится в Московской области для того, чтобы отметить достижения медицинских работников региона.

Конкурс, в котором участвуют профессионалы с опытом работы не менее десяти лет, включает различные испытания, такие как компьютерное тестирование и решение ситуационных задач. Оценку участников проводит экспертная комиссия, в состав которой входят главные врачи, научные сотрудники и практикующие специалисты из разных больниц области.

Среди победителей - Ирина Леонова, врач-терапевт Раменской городской поликлиники № 1, Наталья Наволокина, врач-невролог Раменской больницы, и Наталья Ерохина, терапевт Островецкой амбулатории. Наталья Наволокина, отмечая свой успех, подчеркнула, что участие в конкурсе стало для нее ценным опытом, а победа - заслуженной наградой за упорный труд.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Раменское
19 ноября 2024, 14:56
«Вода дает преимущества». Уникальный порт для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье
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Логистический центр для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье. Проект позволит создать уникальный хаб, совмещая и сухие грузы, и контейнеры, и зерно. Спрос — огромный, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вода дает преимущества, когда железная дорога бывает перегружена.

Логистический центр для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье. Проект позволит создать уникальный хаб, совмещая и сухие грузы, и контейнеры, и зерно. Спрос - огромный, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вода дает преимущества, когда железная дорога бывает перегружена.

Он поблагодарил руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко за сотрудничество. Сегодня Подмосковье и Росморречфлот подписали соглашение о развитии речной логистики на международном форуме «Транспорт России».

«Смысл соглашения - в развитии мощностей по перевалке сухих грузов на канале имени Москвы. Спрос на это большой, навигационный период сейчас достаточно продолжительный. Есть инвесторы», - подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Площадкой для логистического центра выбрали Дмитровский городской округ. Инвесторы готовы вкладывать средства не только в инфраструктуру порта, но и в смежные предприятия на площади 100 гектаров.

В Подмосковье насчитывается 35 причалов, включая 22 пассажирских и 13 грузовых. Есть два частных речных порта: в Коломне и Серпухове. Первый из них пропускает через себя по пять миллионов грузов в год, а второй - по миллиону.

«Столичный регион огромнейший, потребность оборота товаров очень большая. Видим высокий спрос. Сегодня мы совмещаем и зерно, и контейнеры, и сухие грузы, и так далее. Наше соглашение позволит сделать уникальный хаб для Московской области и Москвы», - заключил Андрей Тарасенко.

Андрей Воробьев Корабли Реки
19 ноября 2024, 14:49
Движение по временному мосту открыли через реку Молодильню в Истре
Минтранс Подмосковья
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Дорожники открыли движение по временному мосту через реку Молодильню вблизи истринской деревни Мансурово. Путь жителей к Новорижскому шоссе стал быстрее и комфортнее.

«Временный мост возведен на время капитального ремонта основного мостового сооружения 1970 года постройки. Здесь сделают новое пролетное строение», - отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках капремонта построят новые опоры, сделают новое мостовое полотно, полностью заменят дренажную и водоотводящую системы, конструкции сопряжения, конусы насыпи и укрепления.

Завершить работы планируется в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.

Истра Дороги
19 ноября 2024, 13:55
Регистрация на лыжную серию Topski Family открылась в Подмосковье
фото: Topski Family
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Первый этап лыжной серии Topski Family — турнира для всей семьи, проходящего под патронатом олимпийского призера Александра Панжинского, стартует в Одинцове 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки, может стать участником соревнований. Лыжные гонки будут проходить в 16 возрастных категориях на дистанциях от 600 метров до десяти километров. Дополнительно пройдет семейный зачет и впервые - семейная эстафета на три этапа по 600 метров: папы стартуют первыми, следом мамы, а дети финишируют.

Для организаций проведут корпоративную эстафету на 4 этапа по 600 метров. Важное условие - участие хотя бы одной женщины.

Турнир начнется с разминки с Панжинским и шествия барабанщиков. Первыми на дистанцию выйдут малыши. Каждый лыжник на финише получит памятную медаль, горячие напитки и украшение на елку, а победители - кубки и призы от спонсоров. Помимо этого, участников ждет развлекательная программа и лотерея. Зарегистрироваться на гонку можно по ссылке.

Спортсмены
19 ноября 2024, 13:16
Борцы из Подольска стали призерами Первенства мира по универсальному бою
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Борцы из Подольска Юрий Глущенко и Артем Панарин завоевали две бронзовые медали на Первенстве мира по универсальному бою. Соревнования проходили в Домодедове с 12 по 17 ноября на стадионе «Авангард».

В Первенстве приняли участие более 700 спортсменов и 19 стран, в том числе из Алжира, Беларуси, Израиля, Индии, Казахстана, Монголии, Молдовы, России, Сирии, Таджикистана и других.

Юрий Глущенко занял третье место среди спортсменов 16-17 лет в весовой категории 80 килограммов, а Артем Панарин - среди борцов 16-17 лет в категории 75 килограммов. Они занимаются в спортивном клубе «Скорпион» при Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики.

Отметим, универсальный бой считается зрелищным, включает в себя преодоление полосы препятствий и поединки на ринге.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск

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