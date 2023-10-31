Лучшие коллективы Дмитрова вышли на сцену ДК «Созвездие»

«Невероятный уровень, который год от года показывают наши коллективы, потому что уровень растет, планка растет. <…> Коллективов много, коллективы разной направленности у нас, они выступают не только в Московской области, но и за ее пределами», - поделилась Костышина.

Выступили и звезды Дмитрова - заслуженный коллектив народного творчества «Дмитровские рожечники». Они представили разнообразный репертуар от старинных наигрышей на рожках до современных авторских песен.

«Сегодня в удивительном зрительном зале замечательного дома культуры, который находится в микрорайоне ДЗФС, проходит уникальный концерт. <…> Такой концерт мы проводим второй раз, идея родилась в прошлом году, более трех часов шел концерт, ни один человек не покинул зрительный зал», - рассказала Костышина.

На площадке собрались самые лучшие и талантливые музыканты, танцоры и вокалисты. Такой сонм талантов собирается только на значимых мероприятиях несколько раз в год - на сцену Дмитровского ДК вышли лауреаты, победители международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Выступали камерный ансамбль скрипачей, духовой оркестр «Ретро», джазовый ансамбль «Экспромт», русская песня в исполнении хора «Лебедушка», Дмитровские рожечники и танцевальные коллективы.