21 ноября 2024, 16:24

Лучшие инициативы родительских сообществ определили в Подмосковье

Министерство образования МО
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Итоги конкурса инициатив от родительских сообществ подвели в Подмосковье на втором заседании Всероссийского родительского комитета. Мероприятие организовано Министерством просвещения России.

В рамках конкурса родители смогли предложить различные идеи в области гражданского, патриотического, духовно-нравственного, физического, трудового, экологического и эстетического воспитания, а также научного познания. Призовой фонд варьировался от 500 тысяч до двух миллионов рублей. В Московской области участники подали более 100 заявок.

Шесть победителей из Подмосковья получили гранты на реализацию своих проектов. Четверо из них стали обладателями миллиона рублей: проект «Праздник с Капитошкой» от лицея из Павловского Посада и «Семейный театральный фестиваль „Живая История“ - театральный мост между поколениями» от гимназии № 5, имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева из Сергиева Посада, а также проекты «Туризм - школа жизни» из Волоколамской школы № 3 и «Школьный музей: Девять 100-летий спустя» от Волоколамской школы № 2.

Два других проекта выиграли по 500 тысяч рублей: «Битва хоров: 80 лет Великой Победе!» от гимназии № 8 из Коломны и «Сохраняя традиции» от Андреевской школы городского округа Солнечногорск.

Тематика представленных проектов направлена на воспитание таких ценностей, как честность, доброта, милосердие, уважение к старшим, а также формирование навыков безопасного поведения.

В состав Всероссийского родительского комитета вошло 60 человек, среди которых представители Министерства образования Московской области, подведомственных организаций, функции которых охватывают «Движение первых», Российское общество «Знание», а также активные родители.

Организаторы конкурса выразили благодарность всем участникам за их активность и стремление внести значимый вклад в образование и воспитание молодежи.

конкурсы Образование
21 ноября 2024, 16:46
Работников транспорта в Подольске наградили к профессиональному празднику
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин поздравили работников транспортной отрасли с профессиональным праздником. Лучшим сотрудникам вручили муниципальные награды.

Руководитель муниципалитета наградил лучших сотрудников Муниципального унитарного предприятия «Подольский троллейбус», Межмуниципального автотранспортного предприятия № 5 филиала акционерного общества «Мострансавто» и частных компаний-перевозчиков.

«Водители, механики, диспетчеры, инженеры, слесари по ремонту автомобилей - благодарю каждого за те безопасность и комфорт, которые обеспечиваете своей работой. Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах!» - пожелал глава Подольска Григорий Артамонов.

Почетными грамотами Совета депутатов городского округа Подольск ко Дню работника транспорта отметили начальника Колонны № 1 Межмуниципального автотранспортного предприятия № 5 филиала акционерного общества «Мострансавто» Валерия Вербицкого и главного аналитика отдела по транспортному обслуживанию населения и связи Управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи администрации округа Елену Маховых.

Также благодарственные письма из рук председателя Совета депутатов округа Алексея Никулина получили водитель троллейбуса Муниципального унитарного предприятия «Подольский троллейбус» Татьяна Орлова, диспетчер ООО «Глобал» Хасан Сафаров и финансовый директор ООО «Скиф Транс» Елена Усова.

«Роль работников отрасли с каждым годом возрастает. Повышение транспортной доступности Подольска улучшает качество жизни, увеличивает его инвестиционную привлекательность. Способствует росту градостроительного и туристического потенциала, укреплению торговых связей с другими регионами России и зарубежными странами», - подчеркнул Алексей Никулин.

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Подольск Депутаты Автобусы
21 ноября 2024, 15:20
Аварийные службы Подмосковья перешли на усиленный режим из-за непогоды
Мособлэнерго
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Из-за ухудшения погоды подмосковные энергетики перешли на усиленный режим погоды. По данным Росгидромета, с 21 ноября в Подмосковье ожидается сильный ветер и понижение температуры до минус четырех градусов.

В этот день порывы ветра в Подмосковье будут достигать 20 метров в секунду, ожидаются дождь со снегом и низкая температура. Как рассказали в региональном Минэнергетики, к устранению последствий непогоды привлекут 657 бригад и 2,7 тысячи спецмашин, в том числе 152 передвижные дизельные электростанции.

«Энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов», - отметили в ведомстве.

При отключении электричества жителей призывают сообщать по номеру горячей линии «Мособлэнерго» 8(495)99-500-99, а также на «Светлую линию» 8(800)220-0-220 и телефонам единой диспетчерской службы.

Погода
21 ноября 2024, 14:55
Дед Мороз навестил проживающих в подольском лагере детей из Курской области
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В рамках проекта «Помечтаем вместе» к воспитанникам детского лагеря «Мечта» в Подольске приехал Дед Мороз. Вместе со специалистами дворца молодежи он поздравил детей из Курской области.

Ребята вместе с Дедом Морозом пели любимые новогодние песни, читали стихи, знакомились с новыми играми к предстоящим праздникам. Они также написали письма для бойцов специальной военной операции. Дед Мороз пообещал, что в самое ближайшее время передаст все послания новогодней почтой.

Для ребят на площадке Дворца творчества «Молодежный» подготовили театрализованную игровую программу «День рождения Деда Мороза». В Росси этот праздник отмечают 18 ноября, когда на родине сказочного персонажа в Великом Устюге наступают первые холода.

Воспитанники лагеря «Мечта» пели, танцевали и играли вместе со Снеговиком и Бабой Ягой. Дети написали письма с пожеланиями и положили их в ящик Почты Деда Мороза. А в конце мероприятия все вместе посмотрели мультфильм.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Подольск Дети
21 ноября 2024, 14:43
Еще 40 работников «Мособлпожспаса» прошли подготовку к аттестации
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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В учебном центре «Мособлпожспаса» прошли инструкторско-методические занятия для кандидатов, подлежащих аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ. Заместитель начальника управления профессиональной подготовки и аттестации Юрий Шапкин отметил, что целью занятий является повышение качества подготовки спасателей к квалификационному экзамену.

«Занятия рассчитаны на два этапа. Первый этап спасатели проходят на базе пожарно-спасательных частей и поисково-спасательных постов территориальных управлений и ПСО под началом своих руководителей и более опытных коллег-наставников», - подчеркнул Шапкин.

На втором этапе, который проходит перед экзаменом, специалисты подробно разбирают сложные вопросы аттестации как теоретически, так и на практике. Занятия включают дисциплины, такие как первая помощь, психологическая поддержка, спасательные работы на высоте, радиационная, химическая и биологическая защита и другие направления.

Юрий Шапкин добавил, что занятия прошли в рабочем режиме. Их участниками стали 40 человек, которых разделили на группы и провели обучение на восьми учебных точках.

Спасатели

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