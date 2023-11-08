Лучшие артисты Подольска выступили на концерте ко Дню народного единства в центре «Дубровицы»

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на открывшейся на ВДНХ выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Открывала вечер песня «Мы - единое целое», под которую на сцену вышли все участники концерта. Патриотические песни прозвучали в исполнении солистов Подольской филармонии.

«У нашей страны многовековые традиции, которые все поколения чтят из года в год. От всей души хочется пожелать нам всем крепкого здоровья, долголетия и, конечно, мирного неба», - сказала солистка Подольской филармонии, заслуженная артистка России Ольга Шаляпина.

Вместе с опытными артистами на одной сцене выступили и юные звезды. Финалистка телевизионной программы «Голос дети» Василиса Царская исполнила песню «Россия моя - золотые купола».

«Я поздравляю всех жителей с праздником. Такие концерты нас сближают, дают новые знакомства, дают эмоции», - отметила Василиса.

В зале практически не было свободных мест, гостями вечера стали более 600 человек. Среди них было много участников программы «Активное долголетие».