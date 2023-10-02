Лучшего водителя скорой помощи выберут в Подмосковье
Московская областная станция скорой медицинской помощи организовала конкурс профессионального мастерства для водителей. В регионе начался отборочный этап. По его итогам выберут 18 финалистов конкурса, сообщили в Минздраве региона.
«От работы водителя, его профессиональных навыков зависит оперативность прибытия бригады скорой помощи на место вызова. Мы решили поддержать наших водителей, провести конкурс профессионального мастерства и определить лучших», - заявила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Лучший водитель скорой помощи получит 110 тысяч рублей, обладатель второго места - 70 тысяч и третьего - 50 тысяч рублей.
Участниками конкурса могут стать водители со стажем не менее полугода. Им предстоит проверка знаний ПДД из 20 вопросов и скоростное маневрирование. Их будут оценивать судьи.
Финал конкурса состоится 12 октября в Подольске.
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