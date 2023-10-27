Лучшего водителя пожарной машины определили в Подмосковье
Соревнования для водителей пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Московской области и «Мособлпожспас» прошли в Щелкове. Работники состязались в скоростном маневрировании на пожарных автомобилях и подаче воды от пожарного насоса.
Также были определены победители в отдельных конкурсах. Лучшие результаты на этапе маневрирования показали Андрей Самсонов, Максим Капитонов и Николай Шаров. На этапе забора воды отличились Максим Капитанов, Максим Перевай и Сергей Керосиров.
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Соревнования проходили в четыре этапа. Сначала участники прошли проверку знаний правил дорожного движения и специальной подготовки. Затем они преодолевали полосу препятствий на время и забирали воду из открытого водоисточника.
По итогам соревнований первое место занял Андрей Самсонов из ТУ № 5 «Мособлпожспас». Второе место у Максима Капитонова из ТУ № 3. Третий результат показал Андрей Пучков из ТУ № 9.