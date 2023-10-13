Лучшего управдома выберут на конкурсе в Подмосковье
Конкурс по выбору лучшего управдома пройдет в Подмосковье в пятый раз. Председатели советов многоквартирных домов смогут заявить о себе, рассказать о достижениях и поделиться опытом.
В этом году конкурсанты могут принять участие в следующих номинациях: «Лучшая практика взаимодействия с Управляющей организацией», «Мы соседи» и «Дом с положительным балансом».
К участию приглашают председателей многоквартирных домов Подмосковья. Важно, чтобы конкурсант был гражданином России и проживал в Московской области.
Подать заявку на участие и ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте до 3 декабря. Призовой фонд составляет миллион рублей, а общее количество призовых мест - 13.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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