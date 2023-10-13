Лучшего управдома выберут на конкурсе в Подмосковье

Читайте нас в:

В этом году конкурсанты могут принять участие в следующих номинациях: «Лучшая практика взаимодействия с Управляющей организацией», «Мы соседи» и «Дом с положительным балансом».

К участию приглашают председателей многоквартирных домов Подмосковья. Важно, чтобы конкурсант был гражданином России и проживал в Московской области.

Подать заявку на участие и ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте до 3 декабря. Призовой фонд составляет миллион рублей, а общее количество призовых мест - 13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».