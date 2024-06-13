Лучники из Химок стали победителями первенства Подмосковья
Ученики спортивной школы «Химки» выступили от городского округа на первенстве Подмосковья по стрельбе из лука. Ребята заслужили восемь комплектов медалей за первые, вторые и третьи места. Соревнования прошли в лицее № 10.
Звание лучших в блочном и классическом луках среди юниоров и младших участников получили Иван Чумаков, Элизабета Фридрих и Елизавета Игнатова, серебро в той же категории взял Антон Зоров. Третье место заняли Ксения Павлюк, Ольга Огочонова, Ксения Параничева и Павел Мищук.
«Искусство стрельбы из лука - это увлекательное и полезное занятие. Оно помогает развивать координацию, концентрацию. Помните, что для достижения успеха нужно выбрать подходящий лук и стрелы, научиться метко стрелять и использовать правильную технику. И не забывайте о безопасности», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.
Напомним, что ученики спортивной школы «Химки» уже занимали первые, вторые и третьи места в первом этапе Кубка Московской области по стрельбе из лука.
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