Лучники из Химок победили на всероссийских соревнованиях

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Состязания посвятили памяти заслуженного тренера Ростислава Воронкова. Участники трех разных возрастных категорий показывали мастерство на дистанциях 60 и 70 метров. Еще впервые в программу турнира вошли командные соревнования в классическом и блочном луках.

Первое место в категории классического лука среди девушек до 18 лет заняла химчанка Ксения Параничева. Она же получила золото в команде вместе с Элизабетой Фридрих.

Виктория Земляная выиграла золотую и серебряную медали в группе блочного лука вместе с напарницами в составе сборной Московской области. Елизавета Игнатова и Ксения Павлюк одержали победу среди юниоров. В этой же возрастной группе Елизавета Игнатова и Иван Чумаков заняли второе и третье место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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