Лосей и косуль подкормили в лесах Рузы и Наро-Фоминска

В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что недавно подкормку лосей и косуль сделали егеря Наро-Фоминского лесничества и их коллеги из Рузы. Работа проводится и в других округах.

Кормушки устанавливают в специально подготовленных местах и наполняют привычной для животных пищей - сеном и зерном. Подкладывают и очень полезную специальную соль, которая восполняет дефицит хлорида натрия и является источником микроэлементов.

Места прикорма диких животных располагаются далеко от туристических троп, чтобы люди не мешали и не пугали лесных обитателей, а животные не привыкали к человеку.

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